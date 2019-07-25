再往「萬一」射門？考驗2帶頭大哥默契

台股「萬一」關卡前，近關情怯，指數陷入關前震盪，費城半導體指數率先攻堅，加上美中貿易戰又傳出下周要再進行磋商，台股是否有機會再往「萬一」關卡射門? 由於今日有鴻海除息，如能迅速往填息方向邁進，搭配台積電帶頭大哥，如能展現好默契，指數仍有機會衝關! 關鍵點位仍為 10914、10946、10961 點。

儘管今日有鴻海等權值股除息，預估將影響指數 44 點，但如盤面能維持強勢，指數能開在 10914 點之上，力守 10900 點關卡，盤勢仍由短多掌控，意味多頭仍有衝關 11000 點企圖。10946 點為中途站，衝過 10961 點再度進入「萬一」關卡射門區，站穩 11006 點，才算站穩 11000 點關卡。但如 10914 點未能站穩，需留意回測 10900 關卡，10888 為 10900 關卡最後防線，如未能站穩需留意短多攻勢有熄火疑慮。

在台指期部分，今日則需留意逆價差收斂狀況，如鴻海等權值股往填息路邁進，逆價差收斂速度可望加快。短線多空強弱分界為 10812 點，衝過 10831 點後，將續往 10867 點挑戰，如 10812 點未能站穩，需提防往 10800 點以下回測，10777 點不宜失守。

在產業訊息部分，半導體、5G 到蘋概股，都成為新聞熱點，而在 11000 點關前，電子族群仍是攻堅主角，不宜陣前換將，但如以輪休輪動模式，短多穩穩掌握攻勢節奏，仍是有效的攻擊策略。再次提醒，指數位於相對高檔，屢創新高的個股，短線上如出現爆量收黑與爆量不漲狀況，投資人如要追進，最好先停看聽，以免遭到短套。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)