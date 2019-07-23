9個月來第4度下修 IMF將全球經濟成長預測砍至3.2%

國際貨幣基金組織 (IMF) 今(23)日發布最新報告，受貿易爭端影響，2019 年全球經濟成長預測值，較前次預測 (4 月) 下修 0.1 個百分點，至 3.2%；此為近 9 個月以來，IMF 第 4 度下修球經濟成長預測。

IMF 指出，全球經濟成長面臨下行風險，貿易緊張情勢，削弱了樂觀情緒和投資意願，預估 2019 年全球經濟成長為 3.2%，美國經濟成長上修至 2.6%，歐元區為 1.3%，中國下修至 6.2%。

IMF 數據顯示，2019 年首季，全球貿易額成長率，較去年同期下滑，僅剩 0.5% 左右，「疲弱的貿易前景，不只反映了貿易緊張情勢，也對投資意願造成阻力。」

美中貿易談判團隊，上週進行了高階官員通話；對於雙方未來能否安排面對面磋商，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 僅稱，「有可能，但我不會去推論結果。」

IMF 也提到，包括英國脫歐、聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 可能採取降息措施，都可能對全球經濟造成影響。

英國前外相強生 (Boris Johnson) 一如預期在保守黨黨魁選舉中，獲得壓倒性勝利，成為新任英國首相；對於外界高度矚目的脫歐問題，強生主張，無論英國與歐盟之間有無達成協議，都必須在 10 月 31 日前脫歐。

Fed 將在 7 月底召開決策會議，外界預期，至少會降息 25 個基點；另一方面，歐洲央行預計本週四召開決策會議，亦可能宣布降息。