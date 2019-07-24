印度人口紅利再不用就晚了！不到20年就將進入高齡社會

年輕人口是推動經濟成長的重要因素之一，而印度是全球年輕人口數最多的國家，只不過，印度能利用這項優勢的時間，已經剩下不到 20 年了。

彭博社報導，據印度財政部本月稍早公布的一份經濟報告顯示，印度人口結構中，0～19 歲人口比例高峰期已經過去，未來青壯人口的增加也將放緩；更必須及早重視的是 20 年後，印度就會步上日本、中國後塵，以 60 歲以上高齡人口超過 14% 的比例，成為符合世衛組織定義的「高齡社會」。

(來源：印度財政部 製表：黃欣)

印度政府可能需要趕快開始著手因應，在人口結構逐漸老化的趨勢下，印度年輕人需要更好的教育環境，讓他們未來有能力應徵薪資條件較好、需要較專業技能的職務。但世界銀行近期的報告指出，印度在教育制度上的改善做得並不夠，以衡量對青少年的教育、健康政策的「人力資本指數 (Human Capital Index)」來看，身為全球第 6 大經濟體的印度，在 157 個國家中，僅排名第 115 位。

從印度的國家年度預算來看，教育支出僅占僅全體的 3.4%，與去年差不太多，但與 2015 年的 3.8% 相比則是下降的。當局其實明白教育體系所面臨的困境，印度的公立學校普遍有師資與職員不足、教師缺乏訓練、資金撥付延遲等問題。

這正是為什麼印度失業率位於 10 年高點的 6%，但同時又面臨著人才短缺的原因。若此情況不加速改善，恐怕印度在全面改善民眾經濟條件之前，就已經進入衰老的社會。

印度近 10 年失業率 (來源：Tradingeconomics.com)

印度產業發展研究學院助理教授 Satyaki Roy 分析，印度並未好好利用人口紅利，他並建言，印度政府應該效法南韓、台灣，以及其他東亞國家，在為產業培養人才方面，多下一些功夫。

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