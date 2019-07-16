印度加密貨幣禁令草案疑似曝光：CBDC 以外全面封殺

專注於區塊鏈產業的律師 Varun Sethi 日前在 Scibd 上發表一份疑似為印度政府正在推動的立法草案副本，題為《禁止加密貨幣與國家數位貨幣的監管》。目前，這份文件的真實性仍未被證實，但加密貨幣交易所 WazirX 執行長 Nischal Shetty 認為，就算草案屬實，也不會在印度議會今年 7 月到 9 月之間召開的季風會議期間被討論。

這份長達 18 頁的文件提到，加密貨幣的定義為「除官方數位貨幣以外的任何信息、代碼、數字或代幣，主要通過加密或其他類似方式生成，以作為價值的數位替代品。」

這項擬議法案建議，印度儲備銀行（RBI）以數位方式發行的「數位盧比」將由中央政府批准為法定貨幣，而所有符合上述定義的加密貨幣將被全面禁止：「任何人不得在印度境內挖礦、生產、持有、出售、交易、發行、轉讓、部署或使用加密貨幣」。

此外，該文件還提到，法案將不適用於透過分佈式帳本技術（DLT）或其他相關技術進行實驗、研究、提供金融或其他服務，但前提是「不涉及利用加密貨幣作為交易及付款的方式」。文件還建議，違反加密貨幣禁令者應被處以罰款或長達 10 年的監禁，或兩者兼之。

去年 8 月，RBI 在年度報告中證實已建立一個跨部門小組，專職負責分析發行央行數位貨幣（CBDC），即數位盧比的可行性，希望藉此因應紙本貨幣管理成本上揚的問題。然而，今年初卻有報導指出，RBI 已暫停發行 CBDC 的計畫，消息人士指出，原因在於「政府認為現階段實施該計畫還為時過早」。

同時期，一位印度民眾發布推文附上銀行的通知截圖指出，用戶必須簽署新的服務條款協議，予以承諾將不會進行任何與加密貨幣有關的交易，如若違反協議，銀行將保留「關閉其帳戶」的權利。

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