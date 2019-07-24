〈財報〉Q2淨虧損31.5億歐元 德銀股價重挫逾4%

德銀 (Deutsche Bank) 今(24)日公布 2019 年第 2 季財報，因組織大規模重組，導致成本增加，當季淨虧損金額達 31.5 億歐元；受此消息影響，德銀股價重挫逾 4%。

台北時間週三下午 4 點 18 分，Investing.com 報價顯示，德銀股價下跌 4.19%，至 6.835 歐元。

德銀股價重挫逾 4%。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

德銀第 2 季淨虧損 31.5 億歐元，去年同期獲利 4.01 億歐元；第 2 季營收為 62.03 億歐元，低於市場預期 (62.16 億歐元)，也不如去年同期 (65.9 億歐元)，預估 2019 全年營收將遜於 2018 年表現。

第 2 季淨利息收入為 36.3 億歐元，略優於去年同期 (34.29 億歐元)；企業與投行業務營收為 24.9 億歐元，遠不及去年同期 (35.79 億歐元)。

第 2 季資產管理業務營收為 5.93 億歐元，低於去年同期 (5.61 億歐元)；交易營收為 16.9 億歐元，不及市場預期 (17.9 億歐元)。

1 至 6 月，德銀營收為 133.07 億歐元，低於去年同期 (135.67 億歐元)；每股虧損 1.57 歐元，去年同期每股純益(EPS) 為 0.09 歐元。

公司看法

德銀執行長 Christian Sewing 表示，德銀的轉型策略，正持續進行中；此外，向法國巴黎銀行出售主要金融業務的談判，也可望取得共識，但英國脫歐對德銀業務造成的不確定性，依然存在。