〈財報〉電競產業需求強勁 羅技第一季財報優於預期

瑞士電腦周邊供應商羅技 Logitech (LOGI-US) 於週二 (23 日) 公布其截至 6 月 30 日的第一季度財報，由於電競的日益普及，加上核心 PC 週邊設備，為業務注入「新活力」，加上公司節省成本、關稅加徵減緩，與其公司產品組合政策獲得漲勢回報，Q1 財報表現優異。

羅技股價最近上漲 1.23 美元，或 3.09%，至 41.04 美元。其蘇黎世股票上漲 4.8%，為六個月以來單日漲幅最大。

羅技股價走勢圖 (圖片: Investing)

羅技最新一季財報關鍵數據：

營收: 6.44 億美元，成長 6%，高於市場預測的 6.332 億美元，案固定匯率增長 9%

EPS:0.39 美元，優於去年的 0.34 美元，高於市場預期的 0.35 美元

GAAP 每股純益 EPS: 成長 17% 至每股 0.27 美元，優於去年同期的 0.23 美元。

Non-GAAP 毛利率: 37.8%，優於去年的 37.4%

GAAP 營業收入: 增長 46% 至 4700 萬美元，優於去年同期的 3200 萬美元

該公司表示，由於成本節約，關稅減緩努力和更好的產品組合，本季度毛利率提高了 40 個基點至 37.8%。

羅技首席執行長 Bracken Darrell 在新聞聲明中說道：「由於我們的貫徹執行公司政策，我們 2020 年有個很好開始」。

「我們將繼續提供創新產品組合，包括影片合作等在內的多個類別，將繼續實現兩位數增長」

Darrell 表示，公司在視訊會議硬件業務的強勁表現，以及公司遊戲週邊設備業務，推動了優於預期的業務增長。

羅技還宣布，Nate Olmstead 已被任命為首席財務長。曾擔任臨時首席財務官的 Olmstead 於今年早些時候加入公司，擔任商業金融副總裁。在加入羅技之前，他曾擔任 Hewlett Packard Enterprise 的全球運營副總裁。