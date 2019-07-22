5G產業發展俏 砷化鎵族群強漲 穩懋、宏捷科股價創近1年新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 表態看好 5G 產業，激勵砷化鎵族群今 (22) 日股價持續強勁表態，穩懋 (3105-TW) 大漲 9.5%，創近 13 個月新高價，全新 (2455-TW) 強漲超過 5％，宏捷科 (8086-TW) 漲幅逾 4%，改寫近 1 年來新高價，環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW) 也上漲逾 3%。

台積電日前在法說會上表示，看好 5G、AI、物聯網等新興產業興起，加上 5G 需求比預期強勁，客戶要求產能殷切，為滿足需求將提前建置產能，將上調全年資本資出預估達 110 億美元以上，相當看好 5G 產業後市發展。

穩懋日前表示，客戶 9 月將發表新機產品，6 月就開始陸續出現需求，目前產能持續增加，預期本季就能達到原訂擴產目標月產能 3.6 萬片至 3.7 萬片，仍樂觀看待下半年，但第 4 季仍不明朗，目標今年全年可優於去年、或小幅成長。

全新日前也表示，對本季仍持樂觀態度，先前進行產品測試的亞洲 VCSEL 客戶，將在本季進入量產，成為第 2 家進入量產的 VCSEL 客戶。宏捷科則受惠亞洲客戶增加，本季手機功率放大器 PA 出貨量可望持續成長，加上 VCSEL 動能持續，訂單增溫，產能利用率也可望提升至 8 成以上，推升營運表現。

隨著各國加速 5G 設備布建，市場預期 5G 手機將帶來換機潮，現行的射頻元件將逐漸被砷化鎵取代，且數量將較 4G 倍增，激勵砷化鎵族群表現，研調機構 Gartner 日前預估，明年 5G 手機銷售量將占整體手機的 6%，2023 年更將成長到 51%，取代 4G 手機成為銷售市場的主流。