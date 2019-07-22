3D感測今年市值將達11億美元 研調點名穩懋、宏捷科受惠

隨著手機 3D 感測技術持續演進，研調機構集邦 (TrendForce)LED 研究 (LEDinside) 今(22) 日發布報告表示，預估今年手機品牌將提高採用 VCSEL 技術的 3D 感測比例，市場產值更有望成長至 11.39 億美元，而相關供應鏈如穩懋 (3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 等有望受惠。

集邦表示，雖然今年整體智慧型手機出貨將衰退，但手機品牌越來越重視 3D 感測模組，今年除了蘋果 iPhone 仍全面搭載臉部 3D 辨識外，包括三星、華為與 SONY 都規畫在下半年的旗艦機種搭載後鏡頭 3D 感測，預估明年將有近 10 款高階機種採用 3D 感測方案，且部分機種將擴大至前後鏡頭皆採用，將進一步拉升 VCSEL 產值。

集邦進一步指出，目前應用於消費性市場的 3D 感測技術為結構光與飛時測距 (TOF)，其中結構光是以圖案成像，雖然準確性極高，但成本與運算複雜性相對高，主要專利為蘋果掌握，而飛時測距雖然精準度不如結構光，但反應速度快，加上辨識範圍較具優勢，主要應用於前鏡頭與後鏡頭，其中後鏡頭就需要採用功率較高的 VCSEL。

隨著 2017 至 2018 年 VCSEL 市場發生多起併購與投資案，集邦表示，顯示多數廠商樂觀看待後續 VCSEL 市場需求， 隨著去年蘋果 iPhone 全面導入 3D 感測功能，並應用於臉部辨識與解鎖後，吸引不少非蘋手機廠商如小米、華為、OPPO 等研發跟進。

集邦表示，隨著 3D 感測的市場需求興起，未來的手機 3D 感測將不再只限於單純的臉部辨識與解鎖用途，而是進一步延伸至立體景物的辨識以及模型建構及擴增實境等功能。