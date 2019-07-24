受惠雲端產品需求增溫 緯穎盤中漲逾半根停板

在雲端事業及企業需求帶動下，微軟 (MSFT-US) 日前公布財報，年增 12%，優於外界預期，並宣布與 AT&T 達成 5 年雲端服務合作協議，法人點名，台雲端伺服器供應鏈可望受惠，緯創 (3231-TW) 旗下的緯穎 (6669-TW) 今 (24) 日盤中一度大漲逾 7%，午盤前仍維持半根停板漲幅，表現強勁。

法人表示，上半年受美中貿易戰衝擊客戶需求，但雲端伺服器、邊緣運算、5G 等，仍是未來發展趨勢，下半年來自美系客戶的需求逐步回溫，台系雲端伺服器供應鏈營運有望升溫，包含緯穎、廣達 (2382-TW) 旗下的雲達，營運都可望受惠。

緯穎 6 月受美系客戶需求回升，合併營收達 164.69 億元，月增 21.94%、年增 16.95%，優於外界預期。

緯穎總經理暨執行長洪麗甯日前表示，今年產業較混沌，上半年業績疲軟，但仍按既有目標前進，上半年在 4 大資料中心客戶中取得第 3 家訂單，預計年底開始出貨，同時也有新增 3 家中小型客戶，預期對明年營運有顯著貢獻。

洪麗甯表示，今年是公司上市第 1 年，雖然遭遇大環境不好，但仍專注在資料中心、邊緣運算等產品發展上，包含現有產品、下一代 CPU，公司都持續接單，並開發新產品，另外在 5G 邊緣運算布局，也將在 9 月與 NOKIA 合作，於歐洲展出相關產品。