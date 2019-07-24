【華冠投顧】台股開高走低免驚 主流族群仍在

2019.07.24 盤後分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

費城半導體持續強勢，但台股卻連兩天開高走低，不免讓人懷疑是否有出貨現象，但就線論線來說，目前連強勢觀察的 5MA 都沒跌破，因此不需要過度去預設立場，盤中主流雖然減弱，但看到的是健康的輪動，儘管今天下跌作收，但輪動的狀況還算健康，族群性也還是有，暫時就先不用過度擔心，這個盤震盪走高的機會還是大的。

#個股方面，前兩天強勢的 5G 股今天較多進入整理，但仍然在族群內輪動，其中 3419 譁裕帶量大漲 8.94%，但來到半年線反壓區稍為留意，6285 啟碁雖然謹小漲 1.4% 但也是連兩天創高，另外伺服器題材的 6669 緯穎帶量突破盤整區間大漲 6%，散熱的 6230 超眾則是持續強勢創高，另外 ASIC 相關的 IC 設計股 3035 智原、3661 世芯 - KY、3443 創意也都出現大漲，因此雖然大盤收跌，但題材輪動上還是有，這盤還是可以持續正向看待。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估