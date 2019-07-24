台股盤中—台積電熄火矽晶圓接棒演出 傳產扯後腿重返萬一仍差一步

台股今 (24) 日開高走低，雖然盤中以矽晶圓為首的半導體族群表現強勢，但在傳產族群走弱下，盤中狹幅震盪，依舊未能挑戰萬一大關，而今日預估成交量為 1300 億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王中，大立光午盤前漲逾 1%、鴻海也在平盤之上，惟台積電漲多拉回，今日在平盤下方震盪，表現相對弱勢。

台積電雖然熄火，但半導體中的矽晶圓族群再度躍升盤面焦點，嘉晶拉出漲停板，台勝科大漲逾 5%，昇陽半也漲近 4%，環球晶、合晶也上漲 2%、中美晶也是同步走揚。

除了矽晶圓外，在其他半導體個股中，就屬昨日召開法說會的 IC 設計廠智原及封測大廠力成表現最為亮眼，智原攻上漲停鎖住，力成也漲逾 7%，而致茂漲 3%，也多有表現。

其餘電子個股方面，伺服器代工廠緯穎今日漲逾 6%、筆電業者微星則漲逾 1.5%、被動件大廠華新科漲 2%，國巨也是同步走揚；還有散熱族群的超眾、奇鋐、雙鴻、動力 - KY 等也表現強勢。

不過雖然電子個股紛紛表態，但另一邊的傳產族群表現相對疲弱，今日台塑四寶同步走弱，其中台塑、台塑化下跌 1-2% 最為弱勢，水泥雙雄表現也不振，今日除息的亞泥下挫逾 2%，呈現貼息走勢，台泥也是同步走弱；紡織族群中遠東新、儒鴻、聚陽表現同樣低迷，拖累大盤走勢。

法人則指出，目前台股連日未能攻克萬一，恐影響市場信心，加上目前短線過熱，預計接下來應會拉回整理，不過緊跟著第 2 季財報陸續公布，加上法說會也將起跑，只要美中協商可望有好消息，還是樂觀看待指數將重返萬一之上。