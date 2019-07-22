JDI：正與銀行團協商融資承諾期限、預計延至年底

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在週一 (22 日) 發出新聞稿表示，上週末日本媒體報導，該公司將與日本銀行團更新 1070 億日圓的融資契約期限，並非由 JDI 所公布的消息，對於相關報導未直接予以承認。

(圖片：Investing.com)

由日本的三井住友銀行、瑞穗銀行，以及三井住友信託銀行所組成的銀行團，過去在 JDI 頭號股東日本官股基金 INCJ(原本的產業革新機構) 作為連帶保證人的前提下，向 JDI 提供了 1070 億日圓的融資。而該筆融資關係，則將於 2019 年 8 月 7 日到期。

JDI 在本 (22) 日的新聞稿中提到，由於該公司與銀行團間融資契約的承諾期限將於 8 月 7 日到期，該公司計畫與連帶保證人的 INCJ 保持現有關係，並以相同的融資額，朝著將承諾期限延長到 2019 年 12 月底的目標，儘速與銀行團來達成協議。

在 7 月 12 日時，JDI 也曾發出新聞稿，表示來自中國的投資公司「嘉實科技投資管理有限公司」(Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.) 將對該公司進行投資加碼，將原本 3 億美元 (約 325 億日圓) 投資金額，提高到 4 億美元 (約 433 億日圓)。企業聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」在今年 4 月承諾向 JDI 提供 800 億日圓資金，其中的 117 億日圓資金缺口也因而獲得解決，資金全部到位。