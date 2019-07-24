蘋果的下一個明星產品 虛擬實境裝置搶先曝光

本月稍早，一份報告指出蘋果 (APPL-US)「暫時停止」開發以 AR 為基礎的 Apple 眼鏡。 這款設備被指望成為蘋果的下一個明星產品，一位分析師預測它會比 iPhone 更強大。

根據 CNET 指出，蘋果計劃明年推出支援 AR 和 VR 的混合實境裝置，並為雙眼配備了 8K 顯示器 (7680×4320)。 另一方面，HTC Vive Pro VR 裝置則配有 1400 x 1600

在 2018 年 4 月，一次暴雷事件揭示了上述規格並且還表明耳此裝置將由 5 奈米處理器供電。目前，7 奈米技術用於 Apple A11 和 Snapdragon 855 等晶片，台積電預計將於明年推出 5 奈米元件。 製程數量越小，晶片內部的晶體管數量則越多。 因此從理論上來說，5 奈米處理器應比現有組件更加強大且能節省更多能源消耗。 此次提到的型號 T288 可以追溯到 2017 年 11 月。那時，揭露的消息顯示了為此裝置開發的新作業系統名稱: rOS（Reality Operating System）。

此裝置可用於遊戲，觀看數位媒體，瀏覽網頁等用途

本月稍早，美國專利商標局 (USPTO) 發布了 Apple 提交的相關專利申請。 標題為具顯示系統的傳感器，該申請書提及了使用混合實境 (AR / VR) 的頭戴式顯示器 (HMD)。 HMD 包含收集使用者本身及其周遭環境訊息的傳感器。 該訊息將包括使用者的表情，眼球動態和手勢。 傳感器可以包括一個或多個攝像機，以向使用者提供真實世界的視角。

蘋果專利申請圖 圖片: www.phonearena.com

蘋果專利申請圖 圖片: www.phonearena.com

混合實境裝置將傳感器捕獲的真實環境與虛擬實竟建立的圖形合併。期也利用「由一個或多個眼球動態的追踪傳感器，一個或多個眉毛動態傳感器和一個或多個下顎動態傳感器收集的信息」來模擬使用者的臉部動作。

該專利表示，HMD 可以使用投影設備向用戶的雙眼投影圖像，並使用將虛擬內容結合至真實世界的應用程式。該專利中提到的此應用的例子包括虛擬訓練，遊戲，觀看數位媒體和瀏覽網路。