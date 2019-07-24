隻手難遮天 蘋果服務業務前景堪憂

由於今年 iPhone 銷售萎靡不振，蘋果及其投資者將該公司的服務業務視為其未來利潤成長的引擎。

Apple(AAPL-US) 迄今為止已經上漲了約 30%，主因於表現不錯的服務業務。儘管 iPhone 的銷售額在過去兩季中整體下降了 16%。

而根據研究公司的最新數據顯示，Apple 的 App Store 成長率可能正在放緩，這可能預示著該公司服務部門今年後期出現疲軟。分析師表示，App Store 是 Apple 服務業務組成重要的一部分。

研究公司 Sensor Tower 估計，Apple 6 月 App Store 的銷售額同比增長 14%，5 月份為 18%，4 月份 21%，3 月份則為 22%。

也因此，該公司計劃於 7 月 30 日發布的第二季季表可能尚未反映 App Store 各項數據的惡化情形。

Sensor Tower 的聯合創始人 Alex Malafeev 告訴 Barron，今年初期，隨著騰訊在中國的手機遊戲「完美世界」的推出，其在 5 月和 6 月的銷售額下滑之前曾帶動了 App Store 的銷售成長率，之後便逐漸放緩。

因此，一些分析師難免擔心從第三季開始的 Apple 服務業務表現。