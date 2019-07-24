DOJ 展開新反壟斷調查 科技大咖盤後下跌1%

外電綜合報導，美國司法部 (Department of Justice，DOJ) 正針對美國大型科技公司，展開大型正式的反壟斷調查，司法部長 William Barr 這次開啟的審查將對臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等公司造成威脅，消息一出科技股盤後股價跌幅均超過 1%

蘋果股價下滑 0.33%，亞馬遜下跌 1.13%，臉書慘跌 1.64%，谷歌下跌 0.96%。

白宮對此表示，司法部將嚴格正視科技大廠競爭對手們的投訴，此反壟斷調查旨在對社群媒體和線上平台等網路搜尋手法進行審查。

這項新的反壟斷調查的公司範圍廣泛，白宮與 DOJ 雖然未確切指明公司名稱，但該機構表示，亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌等為主要反壟斷調查對象，這項司法調查草書引起投資人不安，科技大廠中其中一些公司恐將面臨 DOJ 和聯邦貿易委員會 (FTC) 的聯合索賠。

DOJ 於週二 (23 日) 新聞發表會上表示：「本部的反壟斷審查將針對消費者、企業和企業家對關鍵字搜尋，社群媒體和一些線上零售平台所共有的壟斷擔憂進行調查」該部補充說道：「反壟斷部門正在與大眾協商並取得相關訊息，包括直接透過線上平台相關競爭企業來了解」。

DOJ 和 FTC 此前已將監管科技企業等行業的法規，劃分進司法一部份，且認為司法部門則負責進行谷歌的反壟斷調查。

不過根據《華爾街日報》報導，這項新展開的反壟斷調查，將與先前針對谷歌的潛在調查是分開進行的。

對此臉書、谷歌、亞馬遜和蘋果等未立即回應。