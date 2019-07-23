【華冠投顧】幸運星-連漲三天……早盤獲利賣壓大！！大盤紅K變黑K！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3037 欣興、2313 華通、2405 浩鑫、3704 合勤控、3017 奇鋐

本週為美股超級財報週，市場預期科技股表現不錯，昨晚美股四大指數上漲， NASDAQ 漲 0.71%，費半漲 1.99%。台股早盤趁勝追擊，開盤立馬衝 10994 再創波段新高，奈何…… 連漲三天早盤開高創高後，獲利賣壓馬上出籠！！2330 台積電、3008 大立光、5871 中租 - KY、1402 遠東新、5876 上海商銀、1216 統一等漲多拉回，強勢人氣股也拉回整理，收盤由上漲 50 點收斂為小漲 2 點，大盤紅 K 變黑 K！！成交量放大為 1,263 億。OTC 市場早盤追價意願濃厚，但 10:00 過後也是獲利賣壓湧現，開高走低，幾乎收最低，成交量明顯放大為 387.58 億…… 上漲家數 597 家，下跌 813 家！！

6 月到 7 月初，老師第一時間在節目中分享讓學員、會員、粉絲有機會逢低佈局的個股，後來變成最強的人氣波段股的 4968 立積、6278 台表科、3680 家登、1569 濱川、5215 科嘉 - KY、1256 鮮活 - KY、3374 精材、6230 超眾、6271 同欣電、3218 大學光…… 等今天都出現獲利賣壓。其他盤面上賣壓較重的尚有 8081 致新、3083 網龍、2732 六角、5457 宣德、3227 原相、1201 味全、3037 欣興、3041 揚智、2349 錸德、4953 緯軟、9914 美利達、2313 華通、6188 廣明……

今日強勢股有記憶體：8088 品安、8299 群聯、2408 南亞科、2337 旺宏。PCB 補漲：6672 騰輝電、3144 新揚科、8039 台虹、5469 瀚宇博、8155 博智。Micro LED：8104 錸寶連續第二天鎖漲停。5G 光纖：3596 智易帶領 4979 華星光、3234 光環、3163 波若威、3704 合勤控等上漲。其他：2405 浩鑫、5258 虹堡、3483 力致、3376 新日興、3563 牧德、3450 聯鈞、6176 瑞儀、8924 大田、3017 奇鋐等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。