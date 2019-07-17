電競產業趨成熟 英特爾攜品牌供應鏈布局創作者PC市場

處理器龍頭英特爾 (INTC-US) 今 (17) 日宣布，攜手品牌供應鏈布局創作者 (Creator) 市場，英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟表示，電競筆電市場逐漸成熟，隨著全球科技持續進步，社群網路衍伸出不少網紅自媒體，下一波需求將由專業創作者 PC 帶動。

林秀娟表示，創作者筆電在近 1-2 年開始興起，規格與需求都與電競筆電不完全相同，雖然部分創作者仍會拿電競筆電來創作，主因是效能、規格好，根據研調機構 IDC 報告指出，今年第 1 季台灣電競筆電占消費性筆電逾 2 成，比例位居亞太之冠，顯示台灣電競市場成熟。

林秀娟表示，據英特爾內部調查，全球有超過 2 億人會使用 PC 創作，主要又可細分為多媒體創作、內容及社群串流、2D 與 3D 模型設計及程式設計。

林秀娟表示，在創作者中，以 Prosumer(生產性消費者) 為需求大宗，其中 59% 使用者有興趣使用 PC 創作，主要選擇關鍵是 CPU 效能要符合創作需求，而這個族群平均每隔 2.5 年就會汰換電腦，相較一般消費者 3.3 年的換機週期，快約 9 個月，預期將為創作者 PC 帶來龐大商機。

林秀娟表示，今年有很多筆電品牌廠開始關注並推出相關產品，合計至少有 10 家品牌廠商，推出逾 20 款創作者 PC，像是品牌廠宏碁 (2353-TW) 就推出創作者 ConeptD 的品牌。

林秀娟表示，創作者的龐大商機，主要來自於創作者對於運算能力、規格、外型等等的要求，與以往的電競筆電其實有很大的不同，包含編輯照片、影片剪輯、創作音樂、繪圖，或是透過社群媒體直播、分享資訊等，因此需要有超級多工 (mega-tasking) 的能力，才能滿足創作者的需求。

林秀娟表示，英特爾從去年開始布局創作者市場，有信心能跟 10 年前的電競產品一樣，從小小的一個機種、產品，演變成一項運動，到各品牌都積極搶攻的龐大商機，連帶相關配件也自成產業鏈，雖然預期有部分創作者與電競客群重疊，但仍看好創作者市場的未來發展。