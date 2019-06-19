搶攻電競商機 筆電品牌廠掀異業合作風潮

微星 (2377-TW) 今 (19) 日與 Discovery 舉辦記者會，宣布共同推出電競系列紀實節目，微星總經理暨執行長江勝昌表示，透過合作讓更多觀眾了解與認識電競產業，事實上不只微星，品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW) 也透過異業合作、贊助賽事，積極布局電競市場。

江勝昌表示，全球指標性頻道 Discovery 去年推出人類登月 50 周年節目後，積極拓展不同領域的紀錄片、紀實節目，去年規劃電競相關主題便找上微星合作，歷經至少 10 個月跟拍活動、比賽紀錄，完成長 1 小時的紀實節目，將於本周首播。

Discovery 大中華區暨韓國分公司總經理邱煌致詞表示，電競產業 2018 年達到 9.06 億美元商機，預計 2020 年將成長到 14 億美元的商機，Discovery 不僅是全球實境節目領導品牌，將持續開發垂直領域，成立相關部門，希望將次文化轉變成全球新商機。

江勝昌透露，跟 Discovery 雙邊將持續討論未來合作可能，預計今年下半年就會公布。

不只微星，華碩日前也宣布，即將發表的第 2 代電競手機 ROG PHONE 將攜手全球遊戲商龍頭騰訊，提升用戶的使用體驗。

品牌大廠宏碁今 (19) 日也宣布，旗下 Predator 掠奪者電競品牌將與 Ubisoft 合作，展開《虹彩六號》職業聯賽和國際錦標賽的贊助合作，在北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲展開獨家合作夥伴關係。