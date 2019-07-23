英鎊下跌至1美元？強森當選首相 就有可能

英鎊價值是否可能下跌至 1 美元？

強森 (Boris Johnson) 將於週三接替梅伊，擔任英國新首相。由於英國脫歐陷入混亂的風險上升，投資人不禁開始問起英鎊的可能跌勢。

強森說過，無論能否達成協議以保護英國最大的出口市場，英國均將於 10 月 31 日脫離歐盟。根據官方的預測，無協議脫歐將引發經濟衰退，使得英鎊重挫。有專家說，英鎊兌美元甚至可能下跌至平價水準。

FXTM 經紀商分析師歐突努加 (Lukman Otunuga) 說：「英鎊兌美元跌至平價，可能只是時間問題。由目前至 10 月 31 日，可謂長路漫漫，充滿折騰。」

分析師警告，英鎊大幅下跌，可能引發通貨膨脹大幅上升，將傷害到消費者。雖然有利出口商，但英鎊大跌仍可能嚇跑外國投資人，並讓以美元付款的英國企業難以承受。

現在，英鎊已跌破 1.25 美元。而 2016 年英國脫歐投票前，英鎊報 1.50 美元。

專家預期強森獲選為保守黨領袖，加上時間逐漸邁向 10 月底的脫歐截止期限，將持續使得英鎊跌向 1.20 美元，甚至更低。

英國無協議脫歐的風險日漸上升，隨著時間過去，英鎊將日益走低。

分析師說，最有可能的結果依舊是英國達成協議，脫離歐盟，減緩對貿易的衝擊。但英鎊兌美元下跌 20% 至平價水準，並非不可想像。