代理品牌拓展服務規模 友訊營運可望受惠

友訊 (2332-TW) 代理品牌 Extreme Networks，日前以每股 4.45 美元、總價 2.72 億美元收購 Aerohive 所有已發行的普通股，增加關鍵雲端管理和端點功能，同時提供訂閱收入，並在 Wi-Fi 6 的關鍵技術中，鞏固無線網路中的地位；市場解讀，隨著代理品牌拓展服務業務，友訊營運可望受惠。

據了解，Aerohive 是全球雲端管理無線網路服務的第 2 大供應商，也是首批提供無控制器的 Wi-Fi 和雲端網路管理的公司之一，包括雲端管理的無線網路連接和網路存取控制 (NAC)，最近更推出了業界首批的三個 Wi-Fi 6 無線設備，以及業界首個可插拔的無線設備。

友訊也看好，此次收購將為 Extreme 帶來新的自動化及智能化功能的產品組合效益，像是增加雲端管理的 Wi-Fi 和 NAC 解決方案，強化其內部部署的 Wi-Fi 和 NAC 技術，推動 Extreme 深入到關鍵垂直市場等。

此外，Extreme 也預計將獲得新的 SD-WAN 應用，根據資料統計，SD-WAN 在 2019-2022 年的複合年增長率 (CAGR) 為 19%，潛在市場達 10 億美元，加上目前 Extreme 客戶和合作夥伴正都轉向 as-a-service/subscription 模式，以降低成本和提高效率，Aerohive 也有助把 Extreme 的收入組合從訂閱經常性收入擴展到約 30%。