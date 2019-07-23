〈力成法說〉超豐上半年EPS 1.45元 看好下半年將優於上半年

超豐 (2441-TW) 今日 (23) 召開法說會並公告上半年財報，純益，執行長謝永達表示，下半年客戶將回補庫存，且 5G 手機更換潮啟動，加上下半年進入產業旺季，看好下半年營收優於上半年。

謝永達表示，上半年受貿易戰影響，產業鏈紛紛進行存貨調整，客戶轉向消耗存貨，等待局勢穩定，且 5G 與物聯網短期間應用相對較少，公司主要產品也進入成熟期，導致營收成長動能趨緩。

謝永達強調，長期而言， 5G 與物聯網應用仍令市場期待，尤其是 5G 手機更換潮，下半年開始可望逐漸看到，另外 MCU 與 PC 市場成長，加上現有客戶庫存已消耗差不多，進入下半年旺季，營收將優於上半年。

產能部分，他表示，超豐目前投資的封測廠已逐漸上軌道，預估這些更新好的設備，將使凸塊晶圓月產能達 2.2 萬至 2.5 萬片，產能滿載每月可增加 7000 萬元營收，預計 2020 至 2021 年能達到此目標，而覆晶封裝產能目前每月 8000 萬顆，希望日後月產能能達到 1.5 億的產能，因此會持續投資下去。

超豐第二季營收為 2959 億，季增 16.4%，年減 7.3%；毛利率為 24.6%，季增 43%，年減 18.6%；營益率為 20.4%，季增 47.4%，年減 22.9%；淨利率為 16.4%，季增為 42.9%，年減 24%；每股純益 (EPS) 為 0.85 元，季增 41.7%，年減 24.8%。

超豐指出，第二季由於有 5% 未分配盈餘，使所得稅費用增加影響純益，資產部分則因處分廠房設備而稍微減少，資本支出目前保守為主，稅收則因 2018 年是優惠最後期限，因此 2019 年整體所得稅增加為 21.9 億元。

超豐上半年營收為 5502 億台幣，相較於去年減少 11.9%；毛利率為 22.5%，年減 29.9%；營業利益率為 18.4%，年減 34.4%，營益率為 15%，年減 34.8%；每股純益 1.45 元，年減 35%，目前每股淨值為 27.3 元。

超豐近年營運表現。(圖: 法說會資料)

超豐上半年以「產品製程」分類營收表現來看，測試營收佔總營收的 15.8%，封裝則佔總營收的 84.2%，而其中測試營收年增率下滑 2.8%、封裝營收年增率下滑 13.4%。