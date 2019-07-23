台商回流效應顯現 6月五大銀行資本支出貸款創今年新高

台灣央行今 (23) 日公布 6 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款，其中，資本支出貸款達 699.39 億元，月增 25.37 億元，已連 4 月達 600 億元以上水準，6 月更來到今年新高，此顯現台商持續回流趨勢。

央行指出，6 月五大銀行資本支出貸款續增，主要是因有聯貸案，且廠商購買大型運輸設備和土建融都更貸款所需，會持續觀察台商回流情形。

另一方面，在 5 月五大銀行新承做房貸衝上 523.79 億元創 3 年半來單月新高後，6 月因交屋潮剛過，新承作房貸反而較上月下滑 39.95 億元，至於房貸利率，略較上月下滑 0.001 個百分點至 1.621%，續創今年低點，顯示銀行積極爭取優質客戶，推出比較優惠的房貸利率專案。

據台灣房屋統計，六月較上月移轉量明顯下滑，台北市 2432 棟，月減 11.3%，年增 10.3%；新北市 4992 棟，月減 10.8%，年減 11.3%；桃園市 3432 棟，月減 6.4%，年增 10.2%；台中市 3314 棟，月減 20%，年增 0.7%；台南市 1910 棟，月減 13.8%，年增 6.8%；高雄市 3047 棟，月減 16%，年增 12%。

台灣房屋進一步說明，上半年六都總交易 110222 棟，年增 6.6%，顯示今年房市已築底，自住族進場意願高，其中，高雄受惠於政治議題發燒的效應，年增是六都最高。

展望下半年，隨著中美貿易戰暫停，全球經濟可望回穩，長期而言房市仍是正向發展，不過，年底總統大選是影響市場交易的觀察重點。