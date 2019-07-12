台商回流總投資金額4441億元 帶回上中下游產業供應鏈

台商回流迄今已達 89 家，總投資金額高達 4441 億元，經濟部次長林全能表示，不僅僅是單一廠商回流，而是帶回產業上中下游整體供應鏈，包括網通、伺服器、汽車及零組件等，可望為台灣創造高附加價值生產能量，挹注經濟成長。

台灣產業科技推動協會今 (12) 日舉行金根獎頒獎活動，副總統陳建仁親自表揚，會中也邀請經濟部次長林全能及財信傳媒董事長謝金河，分別就中美貿易戰、台商回流相關議題分析演講。

林全能指出，美中貿易戰開打至今，台商受影響產業包括網通設備、自行車及零組件、機械與工具機零組件，以及石化、塑橡膠原料及製品等，網通設備大多已將重心拉回台灣，並加快至印度、墨西哥、菲律賓等國外第三地設廠評估。

石化、塑橡膠原料及製品大多為供應中國內需市場，林全能指出，業者仍在觀望；機械與工具機零組件主要供應中國內需，但考慮未來風險與其他國家製造業成長需求，考慮加碼在美國或東南亞布局；自行車業者則將中高單價產品移回台灣生產，低價產品則轉向東南亞。

政府因應產業需求推出歡迎台商回台投資行動方案，獲廠商熱烈響應，根據經濟部統計，投資台灣事務所累計至今，已有 89 家廠商通過審查，總計帶來超過 4441 億元的投資，創造超過 4 萬個本國就業機會。