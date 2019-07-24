搶捧鐵飯碗！「油電糖水」將招考1219人 起薪近4萬

經濟部人事處今 (24) 日公布所屬國營事業「油電糖水」台糖、台電、中油及台水等 4 家公司今年度將招考 1219 人，起薪為 36K-39K，再加上年終獎金最高 4.4 個月，預料將掀起一波鐵飯碗搶考熱潮。

經濟部表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，因此辦理 2019 年度所屬事業台糖、台電、中油及台水等 4 家公司專科以上層級新進職員甄試，招考總名額暫定 1219 名，報名日期為 8 月 2 日至 8 月 13 日，一律採網路報名，初 (筆) 試日期為 11 月 24 日，並於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行。

經濟部表示，本次甄試共計招考 26 個類別，包括企管 131 名、人資 6 名、財會 34 名、國貿 11 名、資訊 67 名、統計資訊 4 名、文化資產 3 名、政風 6 名、法務 5 名、地政 18 名、土地開發 4 名、土木 107 名、建築 27 名、測量製圖 4 名、機械 226 名、電機 260 名、儀電 77 名、環工 33 名、職業安全衛生 14 名、畜牧獸醫 4 名、農業 4 名、化學 29 名、化工製程 125 名、石油開採 7 名、地球物理 10 名、生態 3 名，合計 1219 名。另外，甄試於初 (筆) 試放榜前，如有臨時出缺，得增列錄取名額。

油電糖水四大國營事業日前公布上半年獲利，台電大虧 297 億元，中油則大賺 283 億元，台糖稅前盈餘為 7.18 億元，台水則為 0.13 億元。