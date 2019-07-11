〈任天堂推低價新機〉9月上市開賣 低入門門檻銷售看俏 台供應鏈受惠

日本遊戲機大廠任天堂 Nintendo Switch 昨 (10) 日宣布，將推出新款遊戲主機 Nintendo Switch Lite，預計 9 月全球同步開賣，在新機效應下，台供應鏈包含旺宏 (2337-TW)、晶心科 (6533-TW)、立積(4968-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW) 與廣宇 (2328-TW) 等廠商，營運都可望受惠。

任天堂 Switch 於 2017 年 3 月上市，截至今年 3 月，2 年時間 Switch 在全球累計銷售量達 3474 萬台，日前任天堂更預估，2019 年度 (今年 4 月至明年 3 月) 全球銷售量將突破 1800 萬台，年增 6.2%。

任天堂新款遊戲機 Switch Lite，主打攜帶方便，尺寸較一般機種縮小約 2 成，重量與價格也分別減少近 3 成，電池持續時間則可達 3-7 小時，平均多出半小時，但由於尺寸縮小因此取消搖桿震動功能、手把底部的紅外線動作感應鏡頭，可能無法支援部分體感遊戲。

法人表示，Switch Lite 遊戲機主打尺寸、重量、價格，加上方便攜帶的特性，預期會帶動一波買氣，有助推升台廠供應鏈出貨動能。

新款任天堂 Switch 迷你版主機將在 9 月 20 日全球同步開賣，將有黃色、灰色、藍綠色 3 種顏色，據悉台灣售價將落在 6180 元。