華碩＋騰訊 將推出新一代電競手機

今 (5) 日騰訊遊戲對外宣布將與華碩 ROG（玩家共和國）達成戰略合作，雙方針對中國地區的遊戲手機進行深度合作，並推出 ROG 電競手機 2。騰訊遊戲與 ROG 的軟硬體合作可讓騰訊遊戲更專注在遊戲內容的優化上，使遊戲體驗能更順暢的進行。

據了解，ROG 與騰訊合作的第一款手機—ROG 電競手機 2 將於 7 月份正式對外發布。這款遊戲手機硬體或是軟體系統都是針對騰訊手遊進行開發，目前未透露詳細具體內容。但可以確定的是，這將是中國第一款支援 120Hz 螢幕更新率的遊戲手機，以滿足玩家對遊戲畫面和操控體驗的更高要求。

騰訊遊戲表示，這次和 ROG 達成戰略合作，將共同升級遊戲體驗，後續將於 7 月舉辦發布會，公布更多產品訊息。而 ROG 將主要負責手機部份的硬體研發，騰訊遊戲則負責遊戲內容及軟體方面的優化。未來，在遊戲發行方面，騰訊遊戲會持續加強與手機廠商的合作。

根據艾瑞諮詢統計，中國電競市場總體規模從 2015 年的人民幣 306 億元成長至 2017 年的人民幣 655 億元，CAGR 達 46.3%。而 2018 年其市場規模再成長 31.6%，達人民幣 863 億元左右。

資料來源: 艾瑞諮詢

在市場規模快速成長的同時，電競產業人口數量也急速擴張，人口數從 2014 年的 1.53 億人躍升至 2018 年 4.28 億人，CAGR 達 29.3%。

資料來源: 艾瑞諮詢

細分來看，2015 年～2018 年，中國行動電競產業市場規模從人民幣 50.9 億元迅速成長至人民幣 456.8 億元，CAGR 高達 107.8%，預估 2019 年將成長至人民幣 541.1 億元。

資料來源: 艾瑞諮詢

同時，用戶規模從 2015 年的 0.9 億人增長至 2018 年的 3.5 億人，CAGR 達 57.3%，預估今年將增至 4 億人。

資料來源: 艾瑞諮詢

由於行動電競用戶比 PC 端具有高滲透率、直播方便等優勢，因此業內普遍認為未來行動電競產業占整體電競產業的比重仍會擴大。

