台股盤中—電子三雄領軍攻高 惟「萬一」關卡前近關情怯

受惠美股費半周一強漲，台股今 (23) 日早盤由電子三雄領軍，開高上攻 10994 點，惟「萬一」關卡前近關情怯，盤中股價一度來到盤下，在台塑三寶等傳產權值股，及聯發科、台達電等電子權值股撐盤下，指數不久後隨即黑翻紅，預估今日成交量 1400 億元。

台股今日開盤上漲 19 點，以 10963.86 點開出，盤中最低下探至 10934.07 點。電子三雄方面，台積電今日開高走低，盤中遭遇賣壓出籠，股價紅翻黑；股王大立光表現相對強勢，盤中漲幅逾 1%；鴻海早盤開高後，盤中維持平盤上下震盪走勢。

盤面上 5G 概念股持續發燒，印刷電路族群方面，博智漲幅逾 5%，瀚宇博上漲逾 4%，嘉聯益、建榮漲幅逾 3%，健鼎、精成科、耀華、楠梓電也都站穩盤上。銅箔基板廠騰輝電子 - KY 也強攻漲停。散熱族群方面，奇鋐大漲逾 6%，泰碩上漲逾 4%，雙鴻漲幅近 2%。

記憶體族群今日表現續強，南亞科、旺宏漲幅逾 3%，威剛、宜鼎上漲超過 2%，華邦電、十銓漲幅逾 1％，宇瞻、創見也都站穩盤上。

分析師指出，短線若接近 11000 點附近，指數將出現震盪，若外資今日調節多單，預期明 (24) 日台股將持續處於區間震盪，若震盪拉回收在月線附近，指數將有機會挑戰前波高點。