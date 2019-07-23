台股盤後─大盤開高震盪收紅 良性換手仍有攻克「萬一」契機

台股今 (23) 日早盤以 10963.86 點開高後，進一步上攻 10994.44 點高點，不過市場觀望台股站上 11000 點，加權指數終場以 10947.26 點作收，上漲 2.73 點，市場成交值 1263.25 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日過高後拉回，由水泥、塑化及電子類股領軍，盤中類股走勢來看，大盤開高震盪收紅，屬良性換手，後勢先以 5 日線為重要支撐。

台股三大權值股包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等，今日盤中都呈現狹幅震盪走勢，大立光與台積電平盤作收，鴻海尾盤由高達 2599 張的大單支撐，收盤價以 80.9 元作收，較昨日上漲 0.3 元或 0.37%，全場成交量在 3.78 萬張。

元大證調降華通 (2313-TW) 評等，對華通評等降至「賣出」，目標價也由 30 元降為 24 元，受此 PCB 龍頭股遭降評影響，華通收盤下跌 0.8 元或 2.76%，以盤中的最低點 28.2 元作收，同步拖累欣興電子股價，但市場仍看好華通下半年進入蘋果 iPhone 主板出貨旺季，承接買盤持續進場，全場成交量推升到 7 萬張。

今日 PCB 族群，包括健鼎 (3044-TW)、瀚宇博德 (5469-TW)、博智電子 (8155-TW)、南電 (8046-TW)、燿華 (2367-TW)、精成 (6191-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 等，股價仍上漲作收。

台股加權指數已接近 11000 點壓力區，指數震盪加劇，分析師指出，以今日台股走勢屬良性換手，後勢先以 5 日線為重要支撐。