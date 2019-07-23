續往萬一挺進？越過10961進入射門區

外資持續力挺台積電，讓台股大盤再度成為亞洲股市亮點，大盤站穩 10914 點後，碎步持續墊高，指數將續往 11000 點關卡挺進？短線上只要越過 10961 點，即進入射門區，大盤與台指期逆價差為 146 點，關鍵點位為 10888、10914 與 10961 點。

台股如隨美股漲勢開高，10961 點為短線關鍵，只要能順利越過 10961 點，即有機會挑戰 11000 點，但多方如要穩操勝券，最好能站穩 11006 點。但如 10961 點未能越過，下方重要支撐為 10914 點，如棄守需留意 10900 點整數關卡，10888 可視為 10900 整數關卡最後防線。台指期部分，今日強弱則觀察 10800 點整數關卡，如能站穩，將續往 10812、10847 挑戰，如未能站穩 10800 點，留意回測 10777、10742 點。

台股本周的重頭戲，都在下半周，明日周選擇權結算，同樣需提防莊家上沖下洗。除了台積電，鴻海已確定於 25 日除息，股王大立光也公布將於 8 月 6 日除息，在除息前可先觀察法人買盤是否持續，除息後除繼續觀察法人風向，填息的速度，也是強弱勢指標。同樣的模式，均可套用在除權息個股上，依此來挑選強勢個股。

短線上除了大盤指數外，投資人也需留意新台幣匯率動向，畢竟除權息高峰後，外資領了台股大筆股息，只要新台幣匯率未轉貶，外資繼續加碼台股意願也會較高，但如外資轉為匯出，新台幣匯率轉貶。台股要再度勇闖 11000 點關卡，股匯市必須同步較為有利! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)