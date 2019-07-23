全台房租指數連漲54個月漲幅4.13% 租屋需求大於供給

行政院主計總處公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，消費者物價居住類房租指數，從 2014 年 12 月以來，一路由 98.61 呈現正成長，直至 2019 年 6 月最新數字顯示，成長率為 4.13%，房仲業者表示，房租指數逐月成長已達 54 個月、走勢一路向上，勢必對租屋族造成承租壓力，但租屋需求及優勢仍在，實際衝擊並不大。

中信房屋研展室副理張漢超表示，相較 CPI 會受各類商品服務價格波動而呈現起伏消長，房租指數連續 54 個月正成長的確特別，若排除月增率零成長的 2014 年 11 至 12 月，房租指數已從 2011 年 3 月逐月上漲達 99 個月，由經濟面角度來研判，一方面反應了租屋這項商品服務供需幾近穩定，二來顯示租屋市場有需求大於供給的現象，因此才得以支撐租金指數不僅是維持穩定，而且是連月正成長。

依照中信房屋近期市場調查結果顯示，有 43.8% 的民眾認為，租屋優勢在於「不需要背房貸、可減輕日常生活消費壓力」，其次有 21.1% 的比例認為租屋具有「有餘裕資金供其他投資運用」的好處，依調查結果，即有近 6 成 5 的民眾主要是基於資金財務的因素來考量租屋的優勢。

以 2014 年 12 月對比今年 6 月的指數相較，房租指數成長率為 4.13%，但同期間 CPI 總指數成長率卻有 4.52%，顯示房租指數成長歸成長，但成長幅度仍不及物價。

此外，租金壓力也牽涉租屋族對租金感受與接受度的問題，中信房屋指出，倘若未來租金成長到會造成生活壓力時，此時租屋優勢的邊際效應遞減，租屋族群自然會對租屋優勢與個人現況進行最適評估選擇。張漢超認為，房屋租金上漲當然會增加租屋族的負擔，但除非租屋族認為相關的優勢已不再，否則租屋市場仍將具有一定的規模。