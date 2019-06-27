遭批扼殺競爭 臉書祖克柏：分拆公司不能改善問題

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年6月27號8點28分

週三 (26 日) 臉書(FB-US) 執行長馬克祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，2016 年俄羅斯干預選舉時，美國方面的反應較清淡，造成更多國家展開相仿行動，如伊朗。此外，他認為市場呼籲將大型科技公司分拆的作法，並不能解決如個資安全與反壟斷等關鍵的問題。他呼籲這些方面將需要政府出面協助。

在科羅拉多州舉行的阿斯彭思想節 (Aspen Ideas Festival) 上，馬克祖克柏談到，作為一家私人公司，臉書沒有太多的工具可以阻止如俄羅斯干預大選的舉措。他擔心，在俄羅斯選舉事件之後，世界各國會認為「臉書是開門做生意的，將默許這樣的行為發生」。

馬克祖克柏表示，從俄羅斯事件之後，臉書已盡其所能的去減少這樣的事情產生，包括防止伊朗和其他國家再度發生類似的狀況。但是他再次強調，靠臉書一己之力難以完成，政府才擁有實權的工具，呼籲政府出面協助。

在 2018 年美國期中選舉時，臉書就刪除高達上百個與俄羅斯網路水軍 (Trolls from Olgino) 可能有關的臉書和 Instagram 帳號。今年 3 月臉書也同樣針對俄羅斯、伊朗等國家的可疑帳號進行刪除。

此外，近期臉書正面臨可能更嚴峻的反壟斷調查，並有聲音指出科技巨頭應該因此分拆。對此馬克祖克柏則認為，將大型科技公司分拆並不能解決關鍵的問題，包括個資監管與反壟斷等，但再次呼籲監管機構可以監管社交媒體與維持網路秩序的規範。

而就臉書併購 WhatsApp 與 Instagram 是否扼殺了市場競爭的問題，祖克柏則反駁地說沒有這樣的疑慮，同時強調旗下的公司仍擁有他們自己的創新能力。