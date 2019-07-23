川普提名的聯準會理事 主張本月應該降息2碼

如果可以重來一次，美國總統川普或許會希望，當初就該提名 Judy Shelton 當聯準會主席。

Shelton 週一 (22 日) 回答媒體提問時，透過電子郵件表示，她支持聯準會下週降息 2 碼。她進一步說，如果是她，早在 6 月時就會投票支持降息 50 個基點了。

華爾街目前預計聯準會將在下週的會議上降息 1 碼，但 Shelton 主張，由於海外經濟表現疲弱，有理由降得更多。她表示，在考量降息規模時，全球狀況和其他央行所發出明確的貨幣政策路徑，都應列入考量。

Shelton 的看法也應和了川普的想法。川普週一在推特上繼續槓上聯準會，表示在幾乎沒有通膨之下，美國不必要地支付了比其他國家高得多的利率，這都是聯準會判斷失誤所致。此外，聯準會還繼續量化緊縮，打擊美國的競爭力。

Shelton 已獲川普提名，有望擔任聯準會理事，但仍需參議院通過。

目前主要聯準會官員中，仍有多人主張，降息應該發生的經濟不佳時，而不是經濟表現良好時。包括波士頓分行總裁 Eric Rosengren、堪薩斯分行總裁 Esther George 都認為，目前美國經濟健康，不需要降息。

相較之下，Shelton 近期均主張延續聯準會的寬鬆貨幣政策，同時認為，保持股市強勢對美國人來說非常重要，而當其他央行也維持低利率時，聯準會不該讓國家處於劣勢。

她的看法也引來一些人批評，認為她在金融危機時，對聯準會的寬鬆政策多有質疑，如今立場卻完全轉變。Shelton 表示，那些批評者誤讀了她的主張。

Shelton 指出，7 月聯準會就算降息 2 碼，聯邦基金利率遠依然高於零。