

◆盤勢分析

1. 美國總統川普再次在推特施壓聯準會（Fed），暗示因在月底擴大降息幅度，高盛預測晶片庫存消耗速度優於預期，帶動半導體類股走強，週一美股四大指數同步收高，漲幅介於 0.07% 至 1.98%。其中指標股蘋果、應用材料、美光漲幅逾 2%，台積電 ADR 漲逾 1%。

2. 週一台股無畏美股震盪走勢，開高走高，續創波段高點，在電子股續強，族群輪漲表現，推升指數上漲 71.34 點，漲幅 0.66%，收在 10,944.53 點，成交金額為 1178.12 億元。三大法人合計買超 57.26 億元，外資買超 47.66 億元、投信買超 8.19 億元、自營商買超 1.41 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，後勢若再創高，需維持突破 20 日均量。

（2）均線：支撐為月線（約 10800 點）附近，壓力為今年高點 11097 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（80）高於 50，短線偏多格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.69%，收在 142.01 點，同步加權指數走揚。支撐為月線（約 139.7 點），壓力為約 144 點，KD 指標反轉向上，9 日 K 值（70）高於 50，短線偏多格局。

5. 觀盤重點：指數再次創高，有機會沿著 5 日線持續走升，挑戰今年高點，但若迅速拉回則有假突破的疑慮，台股選股方向可留意半導體、5G、運動休閒、PCB、散裝航運、散熱模組等。

6. 經濟部統計處於 22 日公布 6 月外銷訂單為 385 億美元，與去年同期相比減少 18.2 億美元，年減 4.5％，累積已達連 8 黑。統計處指出，美中貿易戰升溫，因此影響傳統貨品接單動能。

7. 驅動 IC 大廠聯詠（3034）公告第二季自結財報，第二季單季獲利則改寫 2007 年第四季以來新高。聯詠第二季合併營收為 163.05 億元、年成長 22.9％，寫下歷史新高，稅前淨利 26.28 億元、年增 32.9％，本期淨利 21.27 億元、年成長 34.43％，寫下逾 11 年以來單季新高，每股淨利達 3.5 元。

8. 卜蜂（1215）受惠中元、中秋等肉品旺季將至，雞豬需求攀升，加上國際非洲豬瘟疫情，推升近期豬價維持高檔，下半年進入肉品需求旺季，加上今明兩年陸續投資擴產，位於雲林斗六最新的 AI 人工智慧自動化飼料廠，預計 2019 年底、2020 年初完工投產，為營運再添柴火。

9. 砷化鎵大廠穩懋（3105）全力搶攻第五代行動通訊（5G）市場商機，公司表示目前訂單來看，未來業績將重回成長軌跡，客戶投片狀況不錯，產能利用率開始逐月提升，對未來二個季度有信心。

