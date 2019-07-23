台股盤前─費半指數大漲添電子股續強動能 往「萬一」關卡挺進

台股加權股價指數昨 (22) 日緩步墊高，終場上漲 71.34 點，以 10944.53 點作收，成交量 1172.75 億元，今 (23) 日開盤前，美股四大指數全面上漲，尤其費半指數飆漲近 2%，有助電子股續強，再加上外資持續作多期現貨，續往「萬一」關卡挺進可期。

三大法人昨在集中市場買超 56.7 億元，其中，外資買超 47.3 億元、投信買超 7.99 億元、自營商買超 1.41 億元。

同時，外資期貨淨多單持續加碼 4287 口至 45404 口，籌碼面持續偏向多方。

美股方面，由於高盛指出，晶片庫存消耗速度優於預期，暗示半導體復甦期將提早到來，激勵科技股大漲，其中，費城半導體指數大漲達 1.98%，收 1554.09 點。

而道瓊指數則上漲 17.70 點或 0.07%，收 27171.90 點；那斯達克指數上漲 57.65 點或 0.71%，收 8204.14 點；標普 500 指數上漲 8.42 點或 0.28%，收 2985.03 點。

6 月外銷訂單 385 億美元，年減 4.5%，為連續 8 個月衰退，經濟部指出，展望 7 月也不會好轉，恐出現連 9 個月衰退，但進入 8、9 月的電子備貨旺季，接單狀況可望逐季好轉，但美中貿易戰協商進度和日韓貿易不確定性影響有待觀察。

蘋果傳將在 10 月推出搭載 16 吋螢幕的 MacBook Pro，是蘋果歷來尺寸最大的筆電產品，據悉新機將由廣達、鴻海組裝，為兩大代工廠傳統旺季業績增添柴火，同時，尺寸放大也將帶動機殼、電池等零組件用料增加，包括可成、鎧勝 - KY 和新普都受惠。

而國內雙 A 品牌也不落人後，宏碁、華碩均積極搶攻正在崛起的創作者市場，宏碁規劃於 9 月 IFA 大展前發表一系列新產品，搶攻下半年旺季。

整體來看，加權指數沿 5 日均線緩步走高，量能也未過度放大，顯示多頭格局越來越堅固，隨著市場預期聯準會月底將降息、電子進入傳統旺季，加上除息行情緩步加溫，有助持續向上挑戰 11097 點前高位置。