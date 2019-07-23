盤前財經大事搶先讀2019年7月23日

鉅亨網新聞中心 2019年7月23號8點4分

今日操盤前瞻

英國新首相出爐

美國 6 月成屋銷售

日本 6 月工具機訂單

法說會：超豐、智原、力成

除權息：裕隆、華航、辛耘、崇越、中美晶、嘉聯益、夠麻吉、豐泰等

大立光現金股利將發放 分析師：拉回即為買點

股王大立光 (3008-TW) 昨 (22) 日董事會通過將於 8 月 6 日除息交易，大立光預計每股配發 68 元現金股利，總計發出 91.22 億元現金，僅次於上一年配發出 97.25 億元股利。閱讀全文...

率團至黑龍江經貿考察 王文淵：台塑持續尋找合適投資地點

全國工業總會理事長、台塑企業總裁王文淵近日率團到中國哈爾濱、黑龍江展開經貿考察，王文淵表示，盼能在幅員遼闊的黑龍江看到機會，因台灣很小，政治環境也不好，台商還是要走出去，台塑企業也一直尋找合適的投資地點。閱讀全文...

曙光乍現！美中新一輪談判傳最快下週北京登場

《南華早報》週一 (22 日) 引述消息人士報導，美國財政部長梅努欽和萊特海澤最快下週將前往北京與中國國務院副總理劉鶴進行談判，這是繼大阪 G20 川習會後，美中貿易代表首次面對面談判。閱讀全文...

萬一降息預期落空？小摩：市場潛伏技術問題 將引爆瘋狂拋售

美股潛伏大危機，摩根大通認為，萬一下週 Fed 沒有實踐市場心心念念的降息，恐會激發瘋狂拋售潮。摩根大通表示，由於市場深度變得相當淺，所以越來越容易受加劇的波動影響。閱讀全文...

一場貨幣冷戰悄悄展開 美國為何可能成為贏家

根據 Pimco 公司顧問費爾斯 (Joachim Fels) 指出，隨著 "貨幣冷戰" 逐漸升溫，美國可望成為贏家。「如果在這場貨幣冷戰中，出現了一位贏家，這位贏家將會是美國，因為美元較可能轉弱，而非走強，」費爾斯週一告訴 CNBC 電視台說。閱讀全文...