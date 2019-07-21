〈觀察〉5G+雲端 將把手機相機由「徠卡」推向「哈蘇」級競爭

大立光 (3008-TW) 執行長林恩一直強調，手機相機間的競爭，規格還沒到達盡頭，大立光可望在明 (2020) 年推出 1 億畫素鏡頭，交由手機品牌業者納入設計，足見對 5G 傳輸效益的大力看好。

在目前的手機影像競爭上，已有華為採用 4000 萬畫素相機設計，市場傳出，三星今年旗艦機，將搭載 6400 萬畫素手機相機，明年若如林恩平預言推出 1 億畫素手機相機，競爭態勢將由「徠卡」(Leica) 級，推向「哈蘇」(Hasselblad) 級。

目前，華為高階手機相機採用 4000 萬畫素設計，訴求鏡頭為徠卡認證；明年手機品牌廠將 1 億畫素相機納人旗艦機設計，即與目前已推 H6D 機背系列產品上市的哈蘇無異，又增添產品質感。

同時，超高畫素鏡頭登場競技，由於設計、精密度要求提高，也是讓光學元件廠在技術競爭中，又構築一道新門檻。

就目前手機競爭態勢及設計思維來看，包括感測元件生產、手機厚度、中央處理器要硬體，皆可負荷 1 億畫素相機規格，且由目前的 1 億畫素單眼相機表現來看，高強度的拍攝細節、淺景深效果等都有極佳效果，只是手機上目前待克服是，搭載超高畫素相機後，手機軟、硬體協調搭配，及拍攝後的照片、影片占掉太多記憶體容量等難題。

從目前趨勢來看，5G 明年起開始啟用，等於是手機超高畫素相機登場的加速器，照片可透過 5G 通訊高頻傳輸，使用者拍攝完後，影像即可上傳到雲端儲存空間，不致占掉太多記憶體容量，也等於打通手機搭載超高畫素相機的任督二脈。