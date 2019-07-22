【華冠投顧】幸運星-霸王硬上攻2……飆股繼續獲利奔跑+飆到外太空！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：8028 昇陽半、3105 穩懋、3374 精材、6213 聯茂、3596 智易

上週五台股阿尼奇霸王硬上攻戲碼，拉權王 2330 台積電帶動半導體族群連袂上攻。今天繼續霸王硬上攻，再拉 2330 台積電在大漲 5 元創還權後歷史新高！電子權值股如 2408 南亞科、2454 聯發科、3008 大立光、2317 鴻海也趁勝追擊…… 台股在亞股中一枝獨秀（日、韓、大陸都繼續綠油油），收盤大漲 71 點，成交量 1,176 億。

OTC 市場 3374 精材、5347 世界先進、3105 穩懋、8086 宏捷科、6147 頎邦、3081 聯亞走高，收盤上漲 0.69%，成交量 366 億……

【今日強勢股分析】

(一) 領頭羊台積電供應鏈：上週四台積電法說會利多，使美股台積電 ADR 連續大漲，帶動台積電供應鏈 3443 創意、3374 精材、5347 世界先進走強（上週則是學員的 3680 家登先漲）

(二) Micro LED：2349 錸德、8104 錸寶、2448 晶電、3527 聚積

(三) PCB 上游銅箔基板（CCL）老菜 6213 聯茂、2383 台光電，MOSFET 8028 昇陽半，5G 的 3596 智易……

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