【華冠投顧】「5G」如期搶搶滾 《臻鼎》創收盤新高 IC設計《致新》再度起跑創高

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五美股回檔，今日亞股普遍跟跌，不過台股在台積電、5G 概念股之利多題材持續發酵下，大盤逆著國際盤勇冠全球 + 71 點再創波段新高 10949，OTC 指數亦增量 + 0.69% 逼近 7/16 波段高點。

上週曾提過，市場傳出不少懷疑聲音～「聽說七月底聯準會降息後，利多出盡，美股會崩，然後台股就會跟著崩」，但昇楷分析的卻是「正因為市場防備之心濃厚，行情反而不會那麼快結束」，更何況大盤還原權息已創今年新高，融資餘額卻只回復到一半，而本波現貨上漲過程中的另類 "輸家"～外資（因為沒怎麼買，都沒賺到），庫存回補程度也相當有限。試問，在五月份低檔區狂收外資籌碼的大咖贏家該怎麼出貨？

結論是，"漲多就是最大的利空" 固然沒錯，然而不經邏輯判斷就預設高點、預設利多即將出盡卻是逆勢的做法，反而拉高了操作風險。

今日大盤最高價與收盤價同步創高，印證了上週以來的論點，不管這邊究竟是不是拉高出貨，趨勢若要反轉理當先見到昇楷之前提過的三大「止漲徵兆」，在風險訊號尚未出現的當下，操作上仍儘量避免猜頭摸頭，一旦盤面出現警訊，昇楷自會於盤後文詳細分析，並在投資社群第一時間提醒大家。

＜臻鼎 - KY、致新＞

公開分享的學員持股～軟板《4958 臻鼎 - KY》及 IC 設計《(推心置腹)8081 致新》，今日《4958 臻鼎 - KY》創波段收盤新高，盤後分析文介紹以來漲幅達 21%；《(推心置腹)8081 致新》+4.9%，高點 107 創今年新高，有搭到轎的好友請自設停利點，學員安心等待獲利下車指令即可。更多的潛力股分享，歡迎加入昇楷投資社群。

今天『5G』立馬搶搶滾，相關次族群都有強勢指標出列，像是散熱《6230 超眾》、光纖《3163 波若威》、砷化鎵《3105 穩懋》、PCB《6213 聯茂》、網通《3596 智易》，紛紛創下波段新高甚至鎖上漲停。

5G 受惠族群在領頭羊帶動下可望「接力」往前衝，強股不等人，先知先覺先賺錢，企劃案今晚 12 點截止，歡迎跟上佈局腳步。

＜強勢股＞

強勢股方面，自上週四 (7/18) 台積電法說看好 5G 需求以來，5G 概念股便輪番接力飆漲，今日《3596 智易》、《3105 穩懋》、《6213 聯茂》鎖上漲停，《8086 宏捷科》、《6230 超眾》、《2383 台光電》、《2455 全新》、《4968 立積》... 再創新高，為現階段台股得以逆勢上攻的中流砥柱。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，上週被動元件龍頭《2327 國巨》利空連發，拖累《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》等指標股跟跌至今，雖然也有部分二線股像是《3537 保達》、《6207 雷科》、《5317 凱美》、《2472 立隆電》... 等相對抗跌或逆勢，但若《2327 國巨》無法站回六月下旬至本月上旬打出的箱型平台，此族群個股仍只有各自表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。