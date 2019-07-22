華航機票降價搶客 飛倫敦1.3萬元有找

華航 (2610-TW) 今 (22) 日宣布，台北 - 洛杉磯和台北 - 墨爾本航線將從 10 月 28 日起增班，同時，為因應長榮航 (2618-TW) 近期強力促銷票價搶客，華航也同步祭出夏季限時促銷優惠，長程航線如台北 - 倫敦 13000 元有找。

華航指出，此波夏季限時促銷優惠，針對增班的航點，有台北 - 洛杉磯經濟艙來回機票新台幣 13740 元起 (含稅)，台北 - 墨爾本來回機票 10800 元起 (未稅) 等促銷。

同時，華航也規劃有熱門航線台北 - 香港 2243 元起 (未稅)、台北 - 釜山 2880 元 (未稅)，以及台北 - 曼谷 3600 元起 (未稅)。

此次華航增班規畫為，台北 - 洛杉磯 CI006 增飛每周一、三、五共３個班次，而台北 - 墨爾本 CI057 增飛每周四航班。

華航說明，台北 - 洛杉磯增班後，搭配原本天天直飛的台北 - 洛杉磯 CI008/CI007，以及台北 - 安大略直飛航班 CI024/CI023，統計每周共 17 班往返大洛杉磯地區，還可延伸至美國內陸、加拿大和中南美洲各大主要城市。

而華航是台灣唯一直飛墨爾本的航空公司，台北 - 墨爾本航線增班後，每周一、二、四、六共提供 4 個往返航班，若再加上台北 - 雪梨、台北 - 布里斯本和延伸飛往奧克蘭的航班，每周飛航紐澳達 22 班。