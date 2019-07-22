佐登妮絲與台中榮總簽MOU 添長期營運動能

佐登妮絲 (4190-TW) 今 (22) 日宣布，攜手台中榮總簽署合作意向書，加深醫、美的異業結盟，並擬定 5 年擴張計畫，佐登妮絲現正積拓展中國市場，目標年底前要開設 6 家門市，後續營運可期。

佐登妮絲執行長陳佳琦表示，將結合雙方所長，合作關係可分 4 大構面，包括教育訓練、研究發展、醫療合作、公益結合等，今年擬定為期 5 年、3 階段的「佐登妮絲大健康服務鏈擴張計畫」。

第 1 階段，盼借助中榮醫院師資，優化內部教育訓練系統，提升第 1 線員工專業能力。

第 2 階段，結合中榮專科醫師，包括家醫部、皮膚科、教學部等單位打造專屬課程，並開發健康技術療程，後續也能讓員工通過中榮考核取得專業認證資格

第 3 階段，透過雙方合作，除強化原料及產品創新能力進軍國際市場外，也逐步完成美容服務與醫療保健的連結系統，進一步建立會員醫療轉診制度。

海外布局方面，佐登微爾醫美中心打進中國市場，除打造專屬訂製服務外，還結合日本、美國技術，獨創 8 點提拉緊緻微整形，目前已設立 3 間門市，目標年底前完成 6 間門市。

法人表示，佐登上半年受惠母親節檔期及新技術業績發酵，單月、單季及上半年營收皆年增逾 3%，現與中榮合作，雖短期對營收貢獻有限，但長期而言，能成為營運動能主力，加上積極拓展海外門市，有望推升後續營收成長。