破歷史紀錄！美國5月份預算赤字高達2080億美元

美國財政部昨 (12 日) 公布數據顯示，由於收入增長不足以支應龐大的國防及社會福利支出，美國 5 月預算赤字達到 2080 億美元，年增 41%，同時創下 5 月份有史以來最高的赤字紀錄。

根據美國財政部公布的數據，5 月份政府總支出共達到 4400 億美元，年增 21%，總收入則增加到 2320 億美元，年增 7%，反映了支出成長持續高於收入的情形。

在川普治理之下，美國預算赤字持續攀高，主要是受到共和黨減稅措施以及政府支出高成長影響。數據顯示，5 月份企業稅收總額較去年減少約 10 億美元，來到 60 億美元，加上川普上任後積極擴增軍購項目，5 月份國防支出又增加到 620 億美元。

然而，赤字提升一部分也受到日曆效應影響。由於 6 月 1 日是周末，使得許多 6 月份的聯邦開支提前在 5 月份支出。

根據日曆效應進行調整，到目前為止，2019 年財政年度赤字為 6920 億美元，上一財年同期數字則為 5800 億美元。

白宮方面表示，更快且可持續的經濟成長，將能為政府創造更多收入，進而覆蓋實施減稅措施所帶來的成本。

然而，國會預算辦公室數據顯示，預計美國政府本財年預算赤字將達到 8970 億美元，高於去年的 7790 億美元，並將在 2022 財年超過 1 兆美元，從數據上看來，削減赤字似乎只會越來越困難。