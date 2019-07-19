台積喊5G需求強 穩懋、全新下半年營運看俏

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 看好 5G 產業發展，將提高資本支出，以滿足客戶需求，砷化鎵族群穩懋 (3105-TW) 日前表示，客戶需求提升、產能增加，擴產計畫不變，樂觀看待下半年，另外全新 (2455-TW) 也表示，本季將有第 2 家 VCSEL 客戶進入量產，預期將帶動一波成長動能。

台積電昨 (18) 日法說會表示，看好 5G、AI、物聯網等新興產業興起，加上 5G 需求比預期強，客戶要求產能殷切，為滿足需求將提前建置產能，將上調全年資本資出預估達 110 億美元以上。

穩懋日前表示，客戶 9 月將發表新機產品，6 月就開始陸續出現需求，目前產能持續增加，預期本季就能達到原訂擴產目標月產能 3.6 萬片至 3.7 萬片，仍樂觀看待下半年，不過第 4 季目前不明朗，目標今年全年可優於去年、小幅成長。

全新日前也表示，對本季仍持樂觀態度，先前進行產品測試的亞洲 VCSEL 客戶，將在本季進入量產，將成為第 2 家進入量產的 VCSEL 客戶，

隨著各國加速 5G 設備布建，市場預期 5G 手機將帶來換機潮，也激勵砷化鎵族群表現，研調機構 Gartner 日前就指出，預估明年全球將有 7% 的通信服務商提供 5G 商用服務，明年 5G 手機銷售量將占整體手機的 6%，2023 年更將成長到 51%，取代 4G 手機成為銷售市場的主流。

砷化鎵族群今 (19) 日表現強勁，穩懋漲逾 3%，挑戰前波高點，全新、宏捷科 (8086-TW) 也都至少有 2% 漲幅，環宇 - KY(4991-TW)、英特磊 IET-KY(4971-TW) 也在盤上。