與主管機關無法取得共識 聯電中止和艦上海上市案

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 公告指出，將中止子公司和艦芯片赴中國上海證交所的上市申請，聯電指出，主要原因在於，關於和艦對聯芯具實質控制權的認定上，與主管機關無法取得共識，而中止上市申請，對公司財務與業務無重大影響，將透過現有的資本市場上市平台等管道，持續執行經營策略。

聯電為因應中國半導體市場快速成長，考量集團長遠發展，原先規劃由從事 8 吋晶圓業務子公司和艦芯片，偕同另一家中國子公司聯芯，及和艦從事 IC 設計服務的全資子公司聯暻半導體，由和艦為上市主體，向上海證交所申請上海科創版上市交易，在去年 8 月股東臨時會決議通過後，今年 3 月正式送件。

不過，聯電表示，由於經保薦機構長江證券與主管機關多輪審核問詢後，對申請案無法取得各方滿意的共識，因此決定中止和艦上市申請，主要原因在於，和艦持股聯芯 15%，但雙方對於和艦對聯芯具實質控制權的認定上，無法取得共識。

聯電強調，中止和艦上市申請，對公司財務及業務並無重大影響，未來仍將透過目前已掛牌交易的台灣、美國資本市場上市平台，及其他多元的國際金融籌資工具，持續執行經營策略。

據聯電原先規劃，和艦若在中國順利上市，未來在中國擴充產能便有籌資管道，進一步提升產能規模與技術品質，取得更多元化的在地資金來源，改善整體財務結構，也能將資金留在台灣，用以高配發股利或買回庫藏股，並因應其他地區營運所需資金，提升資產規模與拓展全球佈局。