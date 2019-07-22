盤前財經大事搶先讀2019年7月22日

今日操盤前瞻

台灣 6 月失業率

中國科創板開市

除權息：聚陽、光寶科、正新、台緯創、京鼎、致伸、大國鋼、山林水等

郭台銘貼文談日韓貿易戰 提三點看法 文末引遐想

日韓貿易戰狀況膠著，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘昨 (21) 日晚間在臉書發文表示，提出三點看法，台灣產業需思考如何從中謀利，像是藉此加強半導體原料的領域布局等，貼文最後 hashtag「中華民國最強外掛持續上線」，也引發關注。閱讀全文...

〈觀察〉鴻海除息秀本周將登場 牽動台股多空敏感神經

鴻海 (2317-TW) 除息秀 25 日將登場，每股配息 4 元，法人分析，鴻海股價目前位階相對較低，加上去年減資後，可望提升每股純益表現，有助填息走勢，不過，美中貿易戰延續及新 iPhone 銷售狀況，恐成為填息行情的絆腳石。閱讀全文...

小股東注意！不只鴻海 中鋼 25 日也將除息 鋼市估觸底回溫助攻填息

傳產指標、鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 與旗下的中鴻 (2014-TW) 將在 7 月 25 日同日除息，目前看來，第 3 季鋼市疲軟，但預估第 4 季可望觸底反彈，能否帶動填息行情，值得關注。閱讀全文...

〈觀察〉亞洲央行吹降息風 台灣央行仍不為所動？

亞洲多個央行已陸續降息，台灣央行下半年的利率決策將怎麼走，受到市場關注。然而，從台灣央行總裁楊金龍近幾次公開對外發言態度，可發現，台灣其實很難再有降息空間，關鍵在貨幣政策並非萬靈丹。閱讀全文...

白銀創 2016 來最佳單週走勢 但黃金可能更適合投資？

白銀可能即將失去吸引力，這款貴金屬剛結束 2016 年以來最佳單週走勢，在週四 (18 日) 觸及 2019 年最高點，引發投資人對貴金屬市場的興趣。黃金價格也一直穩步上漲，隨後在週五 (19) 攀升至 6 年高點，隨後降溫。閱讀全文...