鐵礦石價格飆升近70% 鋼鐵產業苦不堪言

受供應下降驅動，今年鐵礦石價格已飆升逾 67%，導致以其作為原物料的鋼鐵加工廠面臨成本上升的挑戰。

鐵礦石作為鋼鐵的主要原料，製造出的商品種類繁多。根據世界鋼鐵協會 (World Steel Association) 的數據，全球鋼鐵產業每年約使用 20 億公噸的鐵礦石，龐大的用量使得市場必須面對供應不足的風險。

根據 S&P Global Platts 調查，上週鐵礦石價格達到每噸 126.35 美元，除了遠高於年初的 73 美元外，還創下 5 年來最高價格水平，中國作為全球最大鐵礦石需求國，受價格波動影響甚鉅，該國的鋼鐵企業甚至呼籲政府出面穩定市場。

造成價格陷入如此局面，原因與供應量停滯不前有關。今年 1 月，巴西淡水河谷 (Vale SA) 公司發生致命的水壩潰堤事件，澳洲則飽受天氣及火災等天然災害，導致兩大出口國的供應不得不縮減，推動今年鐵礦砂價格走揚。

中國國家鋼鐵工業集團副主席上周五 (5 日) 指出，受價格走揚波及，該國鋼鐵企業今年前 5 個月的利潤下降了 18%。除此之外，許多海外鋼鐵業者紛紛表示利潤空間因成本上升而受到壓縮。

近一年來中國進口鐵礦石價格走勢 (圖：SteelHome)

美國鋼鐵公司 (X-US) 上個月表示，為了對抗歐洲成本上升的壓力，該公司停止當地一座熔礦爐，以及兩座美國熔礦爐的運作。

近來中國港口的鐵礦石存量削減相當快速，一些分析師認為，若存量持續縮減，可能進一步推高價格。目前鐵礦石存量約降至 1.15 億噸，對於當地的鋼鐵商來說，這樣的存量有些緊俏，甚至可能撐不到 4 周，加上輸送鐵礦石時間需要數周以上，交易商不禁感到擔心。