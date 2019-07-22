台股股利居亞洲之冠 為什麼外資仍在賣出？

據《彭博社》報導，儘管目前台股發配的現金股利大幅高於亞洲其他任何地方，但是全球的投資者似乎並不看好，外資賣超規模仍高。

台股股息殖利率位列前茅 (圖片：彭博社)

台股大盤指數接近歷史新高，但本月份卻仍有高達 6.8 億美元的資金從台股流出，超過亞洲地區其他市場。報導中指出，今年初買入台股的外資仍未加碼台股，主因是認為台灣與全球科技供應鏈緊密相連，因此特別容易受到貿易戰和智慧型手機市場放緩的影響。

小摩資產管理全球市場策略師林雅慧 (Agnes Lin) 在接受採訪時表示：「高股利使台股在低利率的環境下對外資更俱吸引力，但這只是眾多考慮的因素之一。受到中美貿易戰影響，台灣經濟基本面疲弱，讓不少投資者躊躇不前。」

截至週一 (22 日) 中午 12 點，台灣加權指數上漲 0.64%。

TAIEX 走勢 (圖片：谷歌)

中美貿易戰持續延燒，對全球供應鏈造成衝擊。截至 5 月份，台灣的出口訂單連續七個月下跌。由於美政府對中國華為祭出限令，加權指數中佔比近一半的科技股皆受到影響。

根據數據顯示，台灣上市公司今年擬發配高達 1.5 兆新台幣 (480 億美元) 的現金股利，較去年增加了 5%。此外，台灣加權股價指數的股息殖利率達到 4.14%，是標普 500 指數 1.9% 的兩倍多。不過，歐洲股票指數仍比台股強，像是富時 100 指數的股息殖利率高達 4.79%。

法國巴黎財富管理亞洲區首席投資官 Prashant Bhayani 表示，台股股息殖利率相對較高的原因之一是因為「有不少成熟公司的現金流充裕，超出投資所需」。

舉例來說，台積電 (2330-TW) 預計將在今年發配每股 10 元的現金股利。此外，該公司也預期第三季營收將高於預期。該公司執行長魏哲家表示，台積電看好今年下半年的需求將會是非常強勁。這可能也預告了台灣科技股的低點已過，激勵外資者重返台股。

Bhayani 表示：「相對於亞洲其他大多數國家而言，台灣過去三個月下調的獲利預測相對較高，我們將關注特定公司，尋求拉回作為買入的機會。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)