美國航空和澳洲航空正式獲DoT批准 將成立新合資企業

據報導，美國運輸部 (DoT) 已正式批准了美國航空公司 (AAL-US) 與澳洲航空 (Qantas) 成立合資企業，並給予了反壟斷豁免權。

兩家公司最初於 2016 年提交的合資企業申請，兩家航空公司計劃聯合運營部分航線、班號共用 (Code-sharing) 並向全球各個機場共同推進。此外，申請書中表示，這個合資企業也將改善會員優惠，像是里程兌換等，進而讓旅客受惠。

不過，在夏威夷航空向 DOT 提出抗議後，最初的合資企業申請否決。在 2018 年 2 月，隨著白宮新政府上任，兩家航空以新條款重新申請合資企業，如今終於獲得了全面批准。

DoT 表示，兩家航空公司必須在 6 個月內組成合資企業，並在 7 年內，向航空和分析辦公室提交自我評估和審查報告，其中包括對市場、投資、和非排他性的等等的評估分析。

美國航空董事長 Doug Parker 表示：「我們很期待與澳洲航空這個重要的合作夥伴展開新的業務合作。現在我們有機會推出新航線，提供更好的航班時刻，增加的飛行常客優惠，並持續強化乘客服務體驗。」

儘管該合資企業業務細節尚未公開，但兩家航空公司很可能開通新航線。澳洲航空曾在上個月表示，計劃在 2020 年 4 月底之前推出一條從布里斯班到芝加哥的航線，以及另一條從布里斯班到舊金山的航線。隨著合資企業正式成立，美國和澳洲兩地之間可望有更多的航班聯繫。此外，兩家公司也將分享更多的機場資源，如登機門或地勤人員。