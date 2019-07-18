美中貿易戰害的 公開發行公司上半年募資「兩位數」衰退

金管會今 (18) 日表示，今 (2019) 年上半年公開發行公司籌資案件數年減 12.6%、金額年減 16.52%，雙雙都減少「兩位數」，為 2017 年以來首見，金管會解釋，主要是受美中貿易戰影響，企業募資較保守，加上去年上半年度有比較多件的大型募資案件。

金管會指出，今年上半年公開發行公司中，國內募資申報生效案件計有 109 件，金額 2507.66 億元，加上海外募資申報生效案件計 2 件，金額 28.80 億元，國內外籌資申報生效案件總計有 111 件，金額為 2536.46 億元，較去年同期 127 件、金額 3038.41 億元皆雙雙減少，件數減少 12.60%，金額減少 16.52%。

今年上半年度公開發行公司辦理私募案件共 42 件，金額為 188.65 億元，占公私募合計金額的比重為 6.92%，較去年同期 46 件、金額 429.97 億元，今年的件數及金額也是均減少，主要是去年上半年度大型私募案件較多所致，例如：國泰金去年上半年募資 420 億元、富邦金募資 400 億元。

金管會表示，今年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的 98.87%，海外募集金額占總募集金額的 1.13%，創近十年來新低，主要也是美中貿易戰影響，國際市場變數多，讓企業海外募資縮手，轉以國內募集資金為主。

此外，今年上半年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以償還債款及充實營運資金為大宗。