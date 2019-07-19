【豐銀投顧】外資讓你看到的 你就相信了？

◆盤勢分析

這幾天的行情真的是可以拿來當示範教學了！7/18 收完盤後，台積電法說會正式召開，在法說會前二、三天，消息可說是多空雜陳，大打迷蹤拳。一下子說台積電單子被三星搶走、一下子又說沒有，好的很，一下子又說別高興的太早，接著在 7/17、7/18 賣超台積電，同樣的也對應出清手中的台指期多單竟多達 8000 餘口！看到這裏，相信大部份的投資人都嚇壞了，再加上 k 線的型態的確是不好看，所以許多人乾脆在 7/18 星期四放空。偏偏你在放空的同時，外資到底在做什麼動作你不知道。原來人家在佈多單呀！你放空的同時人家把賣出的多單買回 6000 餘口！果不其然，下午台積電的法說雖然不能說令人驚豔，但至少沒有利空，接下來就因此而使台股今天大漲，如果你不理解外資的手法而去放空，今天豈不是「口袋空空」了嗎？

看懂了嗎？盤後的一些資料，包括外資期貨是淨多單多少口、增減多少口、選擇權、現貨買賣超金額… 等。這些金額都是你我都看的到的。重點是，你看的到，外資也知道你看的到。所以，如果外資有心讓你看到一些數字而引導你做出錯誤的判斷，技術上是做的到的。所以如果每天沉迷於研究這些人人都看的到的數據，最後的下場可想而知。但我們的家族成員可不一樣，我們從頭到尾都知道這個盤並沒有轉空，這個盤非常穩定，因此逢低我們就是做多、拉回我們毫無畏懼，才能有百點以上的獲利就是這麼來的！

行情其實就是確定的，只是會有曲折不順利的時候。但至少大方向是肯定的。既然大方向肯定了，又何必三心二意呢？拉回來就是讓你加碼的好機會不是嗎？前一陣子我們獲利出了聯茂、健策、和鑫，本週除了獲利百點外，我們不少股票都逢低佈局且順利下車，目前還有一檔光學股、一檔遊戲股跟觸控面板股還在佈局階段，我們都掌握了其基本面，且非常有信心能帶家族成員獲利出場，也相信之後會有讓人滿意的獲利，且請大家拭目以待，祝大家週末愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師