〈觀察〉鴻海除息秀本周將登場 牽動台股多空敏感神經

鴻海 (2317-TW) 除息秀 25 日將登場，每股配息 4 元，法人分析，鴻海股價目前位階相對較低，加上去年減資後，可望提升每股純益表現，有助填息走勢，不過，美中貿易戰延續及新 iPhone 銷售狀況，恐成為填息行情的絆腳石。

鴻海去年除息後，僅花 10 個交易日就完成盤中填息，但後續股價反向走跌，現金減資後，股價依舊不振，不少小股東相當鬱卒，今年鴻海創辦人郭台銘交棒給現任董事長劉揚偉及新的經營團隊，讓市場格外關注除息行情。

法人分析，鴻海今年配息 4 元，以近期股價及大盤表現來看，填息難度不高，且自前波高點回落後，就在 70-80 元區間震盪，若將時間拉長到今年來看，自從 1 月以後，股價未曾低於 70 元，下方相對有撐。

另外，鴻海在去年完成現金減資後，每股淨值大幅提升，但股價遲遲未根敬，若以鴻海第 1 季每股淨值 91.42 元、目前股淨比僅約 0.87，對有獲利的公司來說，相對偏低，且在減資後，的確也提升每股的獲利表現。

不過，法人也點出，美中貿易戰持續膠著，美國總統川普態度不明，雖然鴻海積極分散產地，但恐面臨生產成本增加問題，加上 iPhone 銷售狀況不盡理想，均成股價走勢隱憂。

若以鴻海上周收盤價計算，現金殖利率仍逾 5%，而鴻海第 2 季營收 1.16 兆元，季增 10.1%、年增 7.4%；上半年營收 2.22 兆元，年增 5.1%，均創下同期新高，法人估，下半年進入旺季應可望逐季攀升，全年營收也將創下新高。